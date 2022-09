Gino Assereto no tuvo un buen inicio en “Esto es guerra” durante la noche de este miércoles 7 de setiembre. El chico reality estaba compitiendo con Mario Irivarren cuando un paso en falso lo llevó a tropezar con la escenografía y caer directamente al piso. Al ver que el ‘combatiente’ no se levantaba por su propia cuenta, el equipo contrario decidió dejar el circuito para que su compañero reciba la atención médica necesaria. Felizmente, el incidente no fue grave. VIDEO: América TV