Mario Irivarren actualizó sus historias de Instagram, este 6 de setiembre, con una anécdota ocurrida durante su visita a un colegio de Callao para entregar en persona las casacas que fabrica. El integrante de “EEG” fue desafiado a medirse en fuerza con los escolares. “Yo, por dentro, de verdad, andaba preocupado de que me gane alguno”, confesó. No obstante, esto le brindó una idea para un challenge. “Al que me gane le devuelvo lo que costó su casaca” , afirmó. VIDEO: Mario Irivarren/Instagram