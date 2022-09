Fiorella Rodríguez presentó en la televisión a su nuevo novio, el modelo español Ivan Mikol. La conductora reveló que su historia de amor empezó a través de las redes sociales. Se enviaban mensajes hasta que un viaje a España que ella hizo fue el punto de encuentro para que se conocieran. Por su parte, el joven de 27 años contó que dejó sus proyectos en su país natal para viajar al Perú a pasar tiempo con la comunicadora. “Nunca había estado en Latinoamérica, o sea Lo dejé todo en España por ella. Sí, tenía un pasaje de regreso, pero sin ella no me voy”, expresó Ivan Mikol. La exconductora agregó: “Su entrega es alucinante, me habla con el corazón y eso es muy lindo”. VIDEO: América TV