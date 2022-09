Ethel Pozo celebró su despedida de soltera a cinco días de casarse con Julián Alexander. En redes sociales, la conductora de “América hoy” compartió fotos y videos de cómo la pasó. Brunella Horna y Janet Barboza le pidieron explicaciones del porqué no las invitaron y la hija de Gisela Valcárcel respondió: “Hay un montón de amigas que, Dios quiera, estarán en la boda y no han estado (en su despedida de soltera), dijo. Lo que pasa es que era solo con amigas de mi colegio, mis amigas de toda la vida (...). Yo no sabía nada. Mis amigas lo hicieron. Yo no sabía nada y, literalmente, me enteré cuando estaba ahí”, agregó. VIDEO: América TV