¡No se quedó con la duda! Janet Barboza regresó de Estados Unidos más directa que nunca y aprovechó su presentación en “América hoy” para preguntarle a Ethel Pozo lo que más de un seguidor pensaba: ¿Por qué Brunella Horna y ella no fueron invitadas a su despedida de soltera? Como se sabe, dicha fiesta de realizó el último 5 de septiembre, una semana antes de su boda con el productor de televisión Julián Alexander. “ Hay un montón de amigas que, Dios quiera, estarán en la boda y no han estado (en su despedida de soltera). Lo que pasa es que era solo con amigas de mi colegio, mis amigas de toda la vida (...). Yo no sabía nada. Mis amigas lo hicieron. Yo no sabía nada y, literalmente, me enteré cuando estaba ahí ”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.