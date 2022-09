Flavia le responde Reinaldo Dos Santos por hablar de su relación con Austin: “¿Quién le cree?”

¡No se quedó callada! Han pasado pocos días desde que Flavia Laos y Austin Palao celebraron su primer mes como pareja. Sin embargo, la pareja vuelve a ser tema de conversación luego de que el vidente Reinaldo Dos Santos dijera que el ex chico reality solo estaría con la cantante por conveniencia. La influencer no contuvo su fastidio por lo que dijo el invitado especial de “En boca de todos“ y respondió: ”¿Quién le cree a Reinaldo Dos Santos? (…) Me parece que no es él de quien hablas (refiriéndose a su enamorado). Creo que le estás leyendo a otra persona”. Video: America Televisión.