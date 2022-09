Falta menos de una semana para que Ethel Pozo y Julián Alexander se den el sí frente al altar en una íntima ceremonia en compañía de sus familiares y amigos cercanos. No obstante, tras revelar que habían pedido un préstamo para la realización del evento, se empezó a especular que la boda no sería tan sencilla como se piensa. Ante esto, la hija de Gisela Valcárcel aclaró que tanto ella como su prometido están gastando lo necesario para su matrimonio, pero sin excederse en gastos. “Lo estamos pagando entre los dos, todo (...). Nosotros somos dos personas trabajadoras y queremos que salga lindo obviamente. Pero no voy a despilfarrar, yo soy consciente. No tengo 18 años para tirarme la plata en cinco horas, no permitiría que mi novio se tire tampoco su plata en cinco horas”, comentó. VIDEO: América TV