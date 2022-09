Christian y ‘Giselo’ tristes por no ser invitados a la despedida de soltero de Julián Alexander

A menos de una semana para la sonada boda de la presentadora Ethel Pozo y el productor Julián Alexander, este último ya festejó su despedida de soltero junto a su círculo cercano. Sin embargo, este lunes 5 de septiembre, Edson Dávila y Christian Domínguez se quejaron durante el programa “América hoy” por no haber sido invitados al evento del productor. “Tengo que reclamar, tú (Julián) conoces a Christian desde que eras asistente, desde ‘Mi amor, el wachimán’. No lo has invitado. A mí también ya me conoce”, expresó el popular ‘Giselo’. Video: América TV