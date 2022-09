Samu sobre la eliminación masiva de participantes en “La gran estrella”: “Qué salvajes pueden ser”

Gisela Valcárcel dejó a sus todos los televidentes asombrados al eliminar a cinco participantes del programa “La gran estrella” durante su última edición, el sábado 3 de septiembre. No obstante, este hecho no pasó desapercibido para Samuel Suárez, quien no dudó en comentar a través de redes sociales la radical decisión que tomó la ‘Señito’. “En shock al ver un recorte brutal de participantes en un día, todos eliminados”, escribió el comunicador en sus historias de Instagram. Además, agregó que esto se trataría de una estrategia para adelantar la final del reality. “Han mochado cinco en una noche. Qué salvajes que pueden ser. Ya han hecho la final la otra semana”, agregó. VIDEO: Instagram