Aída Martínez sufre grave accidente en moto: “He estado llorando”

Aída Martínez preocupó a sus cientos de seguidores al revelar que sufrió un grave accidente en moto. El hecho ocurrió un día antes de participar en una importante competencia. A través de sus historias de Instagram, la modelo narró qué fue lo que le pasó. “Después de mucho tiempo, me he sacado bien la miércoles, hace tiempo no tenía una caída de esta magnitud. Fuera del impacto, es porque la moto me cayó encima del pie”, informó. Asimismo, expresó su tristeza, pues, debido a su condición, ya no podría participar de una competencia de motos. “Hasta he estado llorando pensando en la carrera de mañana”, agregó. Por último, se mostró bastante afectada, ya que no puede ni llevar en brazos a su hija por el dolor. “No puedo dar un solo paso, estoy muy triste por esto, no puedo ni cargar a mi hija”, escribió en redes. VIDEO: Instagram/@aidamartinezw