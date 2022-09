Sheyla Rojas pasa por uno de sus mejores momentos desde que se mudó a México. Asimismo, la modelo ha dejado en claro que la edad no importa para ella y vive plenamente su madurez. Ahora, a través de redes sociales, publicó fotos y videos de la celebración que tuvo por sus 35 años de vida en una exclusiva fiesta en Tulum, donde estuvo rodeada de amigos cercanos. No obstante, un detalle que no pasó desapercibido por los internautas fue la ausencia de su actual pareja, ‘Sir Winston’, quien no figura en ninguna de las historias compartidas por la ex chica reality. ¿Qué habrá pasado? VIDEO: Instagram/@sheyoficial