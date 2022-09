Ambiente tenso. La cantante Milena Zárate se mostró decepcionada con los concursantes de “La gran estrella” que no ensayaron, incluso les lanzó una advertencia.

Milena Zárate está en el programa de Gisela Valcárcel como refuerzo de las concursantes Karla Zapata e Indira Orbegozo. Durante un avance de lo que será “La gran estrella” del sábado 3, a la cantante se le ve enojada con las participantes por no practicar su canto. “Si ustedes no aprovechan para ensayar, yo no voy a estar detrás de ustedes diciéndoles que ensayen”, dijo decepcionada. VIDEO: Instagram/@Gvoficial_