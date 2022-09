Carlos Cacho al llegar a evento de Karla Tarazona: “No tengo ningún mensaje de apoyo a nadie”

En conversación con La República, Carlos Cacho habló sobre la tan comentada separación entre Karla Tarazona y Rafael Fernández. “No tengo ningún mensaje de apoyo a nadie”, inició el maquillador. “A mí no me parece un drama que una persona decida separarse de otra”, dijo refiriéndose a la polémica que ocasionó la ruptura. “Si las cosas no van bien lo más civilizado es separarse”, agregó. VIDEO: Omar Coca/URPI-LR