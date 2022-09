Elías Montalvo revela que terminó con su novio mexicano: “Aquí no hubo infidelidad”

Elías Montalvo pasa por un momento muy complicado. El modelo utilizó sus redes sociales para dar a conocer que finalizó su relación con el mexicano Luis Guzmán. “Me apena decirlo, ambos sabemos que esto no va a funcionar, ni funcionó ni funcionará”, dijo entre lágrimas en su Instagram. “Aquí no hubo infidelidad. Se terminó, no pasó nada malo”, agregó. “Antes de que nos sigamos haciendo daño, decidimos que esto queda aquí. Espero sepan respetar. Fue la etapa más bonita de mi vida y quiero que quede así como un bonito recuerdo”, comentó el exguerrero. VIDEO: Elías Montalvo/Instagram