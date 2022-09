La polémica sobre si Christian Domínguez se metió a la piscina de Rafael Fernández sigue en aumento. A pesar de que el cumbiambero negó en todo momento haber abusado de la confianza que le dio el empresario de ingresar a la mansión de La Molina, cuando este aún convivía con Karla Tarazona, figuras como Rodrigo González creen lo contrario. “Yo sí lo creo capaz de meterse a una piscina, si lo creo capaz de meterse con otra estando casado, por qué no se va a meter a una piscina, si le han dado carta libre. Yo también tengo una tía que cuando se va de viaje me dejaba la llave de su carro y me decía ‘si quieres usarlo, úsalo’, pero no por eso me iba a Paracas tres veces por semana. Una persona te puede decir algo, pero no por eso lo vas a tomar” , aseveró Peluchín. Video: Willax TV