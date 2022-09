Manolo Fernández, padre de Rafael Fernández, declaró para “América hoy”, este 2 de setiembre. En la llamada telefónica, dijo no tener comunicación con su hijo ni saber qué es lo que está haciendo en Perú. “No sé nada, estoy fuera del país. No hablo con él desde hace tiempo. No trabaja conmigo ni sé nada de él”, reveló. “No (estamos peleados). Tengo otras actividades, no he tenido tiempo para conversar con él. Él es una persona de 50 años, ya va a ser abuelo, creo”, añadió. Video: América TV.