El chico reality Rafael Cardozo se conmovió con el caso de una participante y, aunque no pudo pasar el casting para “Esto es guerra”, el emprendedor le ofreció trabajo en una de sus empresas.

Un emotivo momento se vivió durante la última edición de “Esto es guerra” luego de que se presentara la enternecedora historia de una aspirante a chica reality, quien no pudo conseguir cautivar al jurado conformado por Michelle Soifer y Rafael Cardozo. No obstante, su historia causó tanta conmoción entre ellos que el emprendedor se animó a ofrecerle trabajo a la concursante y le pidió su número frente a cámaras para comunicarse con ella próximamente. “No te estoy escogiendo para ‘Esto es guerra’, pero quiero que me apuntes tu teléfono acá y vengas a trabajar conmigo ”, indicó. VIDEO: América TV