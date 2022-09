Jazmín Pinedo asegura que nunca ha sido rechazada amorosamente: “Hay que irse a la segura”

Mientras Jazmín Pinedo comentaba sobre el último capítulo de “Al fondo hay sitio”, su compañero ‘Choca’ Mandros le hizo una inesperada pregunta: “¿A ti nunca te han choteado?”. La ‘Chinita’ confirmó que nunca había sido rechazada amorosamente, para sorpresa de todos. Explicó que esto se debe a que no es de arriesgarse en el amor. “Hay que irse a la segura, si yo no veo el terreno aplanadito, yo no me voy a meter. Por eso estoy soltera tres años”, precisó. VIDEO: América TV