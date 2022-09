Florcita Polo está muy tranquila y feliz viviendo su nueva etapa de soltera, luego de que se divorció de Néstor Villanueva, quien fue su esposo por 12 años, a causa de las infidelidades de parte del cantante de cumbia. No obstante, hace unos días se le vio salir con un reportero del canal ATV y, con ello, iniciaron los rumores de otro romance. La empresaria se presentó en el programa “En boca de todos” y aseguró la hija de Susy Díaz: “En realidad, yo tengo muchos amigos y él es uno de ellos. Fue a la inauguración de mi boutique y eso no quiere decir que esté conmigo. Yo estoy sola”. Además, cuando Tula Rodríguez le consultó por la posibilidad de estar con alguien, ella le aclaró: “Yo sigo guardando ‘luto’. No estoy saliendo con nadie. Estoy enfocada en mi trabajo y, bueno, él fue a llevarme un ramo de flores como cualquier admirador. (...) Yo sigo guardando luto hasta el momento”. VIDEO: América TV