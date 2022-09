Evelyn considera que el comunicado de Valery es una falta de respeto: “No significa que vaya a volver con él”

No se calla nada. Evelyn Vela rompió su silencio tras haberse difundido las imágenes de su todavía esposo, Valery Burga, bailando con una mujer desconocida en una discoteca de Miami. Según declaró a las cámaras de Magaly Medina, habría sostenido una pelea muy fuerte con Burga a causa de la situación. “A mí no me molesta que él salga, lo que me molesta es la falta de respeto. Lo que él ha hecho fue una explosión tremenda, yo hasta el día de hoy sigo en shock”, señaló. Asimismo, tras conocerse de su sorpresiva separación con el empresario, Vela indicó que lo que quiere es que este le pida perdón, pero que “no significa que como me pidió perdón yo voy a volver con él. Yo me quiero por si acaso”. VIDEO: ATV