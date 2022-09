Yahaira Plasencia y Michelle Soifer vivieron momentos de tensión en “La gran estrella” y Alejandra Baigorria no dudó en recordarle estas diferencias a la ‘guerrera’.

Las discusiones entre Alejandra Baigorria y Michelle Soifer son de nunca acabar. Este viernes 2 de septiembre, la ‘guerrera’ llegó varios minutos tarde, lo que provocó una molestia entre sus compañeros. Luego de ganar en una competencia, la integrante de los ‘combatientes’ tuvo algunas palabras para la cantante: “Te felicito porque has ganado. Me parece excelente, pero nuestra caja se atracó. Más bien, ojalá que esa media hora que te demoraste, hayas estado afinando bien tu voz para que mañana le ganes a Yahaira porque ella va a venir hoy día. No te vayas a poner nerviosa”. VIDEO: América TV