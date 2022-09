¿En la dulce espera? Al parecer, Ale Venturo habría decidido no ocultar más su embarazo y mostrar abiertamente su pancita, fruto de su relación con Rodrigo Cuba. Según las imágenes que mostró “Amor y Fuego” en su avance promocional, la empresaria ya no estaría preocupada por esconder su avanzada gestación. “Este jueves en ‘Amor y fuego’. ¡Primicia! Ale Venturo, la novia de Rodrigo ‘Gato’ Cuba’, ya no puede ocultar su pancita. Rodrigo volverá a ser padre y la rubia ya recibe regalos para su futuro bebé”, señaló la voz en off del programa de espectáculos. Asimismo, se mencionó que la novia del ‘Gato’ Cuba ya estaría recibiendo sus primeros regalos. Video: Willax TV