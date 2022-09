Pamela Franco fue la invitada especial en “América hoy” para comentar sobre su nueva faceta como solista. En ese contexto, también fue consultada sobre la reciente polémica tras la ruptura entre Karla Tarazona y Rafael Fernández, en la cual fue involucrado el cumbiambero, ya que, según Magaly, el empresario habría sentido celos de él. “Yo estoy en mi mejor momento como profesional, como madre. No voy a permitir que nada me malogre mi vida. Ayer (Rafael) me pide disculpas y hoy veo una captura donde se refiere a Christian como si fuera lo peor. Estoy molesta porque qué tiene que ver Christian en todo esto. Hay que ser sinceros, este es un matrimonio que no funcionó como muchos”, expresó Franco. VIDEO: América TV