Magaly sobre el matrimonio de Karla Tarazona y Rafael Fernández: No fue una relación falsa

Una relación de verdad. En su programa del 31 de agosto, Magaly Medina defendió la veracidad de la relación que existía entre la conductora Karla Tarazona y el empresario Rafael Fernández. Su declaración la dio luego de que aparecieran rumores que señalaban a dicha unión como un “romance de pantalla” con el que Fernández habría buscando hacerse conocido. De acuerdo a Magaly, el hecho de que no hayan querido mostrar públicamente que las cosas en su relación estaban mal no significa que la misma sea falsa. “Yo creo que ellos lo han intentando hasta el último momento, de repente no de la mejor manera, pero de que lo intentaron, lo intentaron... yo no dudo de que Rafael Fernández también debe estar afectado por esta situación”, señaló la conductora. VIDEO: ATV