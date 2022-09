Karla Tarazona no quiere que se involucre a Christian y Pamela: “Ellos no tienen nada que ver”

No se queda callada. Karla Tarazona se comunicó vía telefónica con sus compañeros de programa para pronunciarse respecto al escándalo que ha surgido desde que anunció su separación con Rafael Fernández. “Yo estoy en mi casa intentando estar tranquila. Todo esto me tiene afectada, tengo que estar con mis hijos, darles fuerzas. ¿Hasta cuándo vamos a continuar con esta situación?”, señaló. De esta forma, la conductora de espectáculos expresó su malestar respecto a las últimas revelaciones que hizo el ‘Rey de los huevos’, en las que involucra a terceros como Christian Domínguez y su pareja. “ Se ha involucrado a una familia que no tiene nada que ver , que es Christian y Pamela, ellos no tienen absolutamente nada que ver en esta situación”, agregó. VIDEO: Panamericana TV