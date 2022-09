Brunella Horna se hizo viral en redes tras entrevistar a Tini Stoessel en medio de su gira de conciertos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de esa plática fue la cercanía y buena química que se vio en la entrevista. Ahí, la empresaria le prometió a la artista que no se perdería de su concierto en Perú. A pesar de esto, la noche del 29 de agosto se lució en el show musical de Juanes y faltó al de Tini, lo que muchos cibernautas calificaron como ‘traición’. Al respecto, la ‘Baby Bru’ pudo dar su descargo en “América hoy” y explicó la razón por la que no se presentó en el evento. “ Me había comprado las entradas para Tini, pero lamentablemente tuve que trabajar hasta muy tarde y no llegué . Richard sí fue con sus hijas (...) llegué al de Juanes, que fue a las 11.30 p. m. “, manifestó la ex chica reality. VIDEO: América hoy