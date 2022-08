Christian Domínguez aseguró que no tuvo nada que ver con la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández. Ello después de que el ‘Rey de los huevos’ diera una entrevista a Magaly Medina y confesara que es celoso y, además, mencionara al cantante al hablar sobre el fin de su matrimonio. “Me incomodó que diera a entender que yo había sido un problema en su matrimonio, cuando yo, desde el inicio, fui el más contento y feliz, y respeté cada pauta de su matrimonio , por más que no esté de acuerdo con muchas cosas. Por ejemplo, yo no tengo comunicación directa con su mamá desde hace más de año y medio”, aseveró el líder de la Gran Orquesta Internacional. Video: América TV