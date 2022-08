¿Qué dijo Rafael Fernández cuando creyó que las cámaras de Magaly TV estaban apagadas?

Magaly Medina publicó este martes 30 de agosto la segunda parte de la entrevista con Rafael Fernández en la que hablaba sobre su separación de Karla Tarazona. Durante un momento de la charla, las cámaras se apagaron y fue ahí cuando el empresario dijo cosas que mantenía en secreto. Por ejemplo, el ‘Rey de los huevos’ aseguró que le pidió a la conductora mantenerse alejada de los escándalos para no perjudicar su imagen. “Prohibido que salgas a decir tonterías de Leonard, hablar fuerte, o querer decir cosas porque daña como marca. A mí me llama una empresa de fondos para decirme: ‘Queremos que seas la imagen, pero no puede estar tu esposa a tu costado’, y me lo dijeron de frente. Me dijeron que ella es muy impredecible”, señaló. VIDEO: ATV