Johanna San Miguel reprende a Said Palao por interrumpirla: “Ten respeto cuando estoy hablando”

Johanna San Miguel y Said Palao tuvieron un tenso enfrentamiento la noche de este 31 de agosto en “Esto es guerra”. Mientras se llevaba a cabo un juego en el programa, la conductora se dio cuenta de que un concursante se había equivocado con su respuesta, así que invalido su puntaje. Fue ahí que Said aplaudió su acción y le dio la razón, pero ella se incomodó porque no estaba atendiendo a lo que dijo el chico reality, sino siguiendo indicaciones de su productor. Ante su evidente molestia, Palao le manifestó: “Respetos guardan respetos”. A lo que Johanna respondió: “Cuando tú me hablas, el productor habla a la vez. Tú escuchas que estoy hablando con Peter y deberías tener respeto porque estoy hablando”. VIDEO: “Esto es guerra”