Una vida de lujos. Danna Paola sorprendió al contar, en la alfombra roja de los Kids Choice Awards, que subió por primera vez al metro de la ciudad de México para grabar algunas escenas de su nuevo videoclip de la canción “XT4S1S”. La también actriz, quien recibió una gran cantidad de críticas en redes sociales al darse a conocer el hecho, contó cómo fue tal experiencia. “(No había subido hasta ahora) no porque no haya querido o porque me ‘freseaba’. F ue una experiencia extrema subirme al metro y me divertí mucho. Fue muy de noche, ya casi cuando iban a cerrar. Una experiencia muy top, amo el metro”, indicó la autora de “Mala fama”. VIDEO: @mtvla/TikTok