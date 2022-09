Adolfo Aguilar saca cara por Gisela Valcárcel y asegura: “Es la mejor conductora del país”

En la avant premiere del filme “Mundo gordo”, Adolfo Aguilar concedió una breve entrevista a La República para hablar sobre su paso por “La gran estrella”, nuevo programa liderado por Gisela Valcárcel, en el cual se viene desempeñando como jurado. En las últimas semanas, el espacio no ha tenido el alcance de audiencia esperado, lo que le ha generado críticas y burlas; sin embargo, a Aguilar eso no parece importarle mucho, pues manifestó que recibe los comentarios negativos y se divierte aprendiendo al lado de Gisela Valcárcel. “ Aprendo mucho de la maestra Gisela. Pueden decir lo que quieran, les puede gustar o no, pero, para mí, es la mejor conductora de este país . Sabe sobre su trabajo. Entonces, verla en el piso es aprender”, declaró la figura pública. VIDEO: Deysi Portuguez/URPI-GLR