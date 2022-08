Karla Tarazona rompió su silencio y opinió sobre las declaraciones de su aún esposo Rafael Fernández. La presentadora de televisión contestó la llamada de Magaly Medina y respondió sobre lo ofrecido por el ‘Huevero’ de crear un fideicomiso para sus hijos. “Él no tiene obligación. Yo siempre me he hecho responsable de las cosas de mis hijos y seguirá siendo así. Ya no quiero que se exponga nada más de mis niños”, finalizó Karla. VIDEO: ATV