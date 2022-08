¿Por qué Bruno Agostini se retira de OnlyFans? Mario Hart explica y revela cláusula de “EEG”

“En boca de todos” sorprendió al asegurar que Fabio Agostini se retirará de OnlyFans. Ante la sorpresa de los conductores, Mario Hart dio a conocer que no solo se ausentará en esta plataforma, sino también de los eventos. En esta línea, la pareja de Korina Rivadeneira explicó a qué se debe esta decisión: “Yo les tengo malas noticias chicas, porque debo comunicarles que Fabio no solo va a dejar el OnlyFans, sino también esos shows de ‘calatería’ porque ya no se lo tienen permitido en ‘Esto es guerra’”. VIDEO: América TV