Rafael Fernández siente que dio “lo máximo” en su relación con Karla: “Estamos en buenos términos”

Las cámaras de “Amor y fuego” lograron interceptar al empresario Rafael Fernández en su llegada a una comisaría para, de acuerdo a sus declaraciones, proceder a realizar una denuncia por el robo de una parte de su vehículo , El empresario negó que esto tuviera que ver su separación de Karla Tarazona. Asimismo, el reportero le consultó si ya no había vuelta atrás respecto a una posible reconciliación. A lo que el ‘Rey de los huevos’ respondió: “Estamos en buenos términos (...) Karla es una muy buena persona, yo creo que todo tiene un por qué. Como saben, yo he tratado de dar el máximo de lo que yo puedo, no hablemos de la parte económica, sino de la sentimental, que es más importante”. VIDEO: Willax TV