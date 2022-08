Alejandra Baigorria tiene a sus fanáticos preocupados luego de que contara, mediante historias de Instagram, que se va por unos días fuera de Perú, pues no pasa por un buen momento anímicamente. Aunque no dio detalles al respecto, rumores sobre una posible ruptura con Said Palao comenzaron a circular en redes sociales. “Decidí tomar un vuelo hoy, así, a lo loca. Me voy a regalar unos días para mí sola, para desconectar y reconectarme conmigo misma. Han sido semanas duras para mí. Se viene mi cumpleaños, pero no tengo ganas, por eso decido regalarme esto para mí”, expresó la empresaria. VIDEO: Instagram