Rosángela Espinoza no quiere que le regalen cosas para su nuevo departamento: “Para eso trabajo”

Rosángela Espinoza se muestra bastante emocionada con el proceso de amueblar su nuevo departamento. A través de redes sociales, la popular ‘chica selfie’ contó que se encuentra en busca de todo lo necesario para que pueda vivir cómodamente en su hogar. Sin embargo, un detalle que llamó la atención de sus seguidores fue cuando aclaró que ha decidido no recibir regalos, pues no quiere que después se lo saquen en cara. “Yo quiero comprarme mis cositas, no quiero que me estén regalando y después me digan: ‘Te di esto’. No, no me gusta”, expresó. “Para eso trabajo, para comprarme mis cosas” , agregó como descripción de su historia. VIDEO: Instagram