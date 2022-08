La conductora Brunella Horna recibió varias críticas por no consultarle a la cantante argentina sobre su romance con el futbolista del Atlético de Madrid.

Brunella Horna cumplió su sueño de entrevistar a un artista internacional. La conductora viajó hasta Bogotá para conocer a la cantante Tini Stoessel minutos antes de su concierto. Sin embargo, varios cibernautas la cuestionaron por no preguntarle sobre su sonado romance con el futbolista Rodrigo de Paul. “La verdad es algo que yo aprendí ayer, que —cuando es un artista internacional tan grande como lo es Tini— hay varias pautas antes de llegar a ella y antes de hacerle cualquier entrevista (...). Así que cuando yo llego, yo obviamente tenía muchas preguntas de su vida, de su relación que todo el mundo quiere saber, pero me dijeron ‘no se puede’ cinco minutos antes. Me quería morir porque era casi todo”, explicó. VIDEO: @brunehorna/Instagram