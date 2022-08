Ary Tenorio, youtuber venezolana y actual pareja de Luisito Comunica, denunció haber sido víctima de agresión sexual en la calle, así como xenofobia. A través de un video publicado en sus redes sociales, la influencer narró lo que vivió, y se mostró afectada por el hecho. “No me pienso quedar callada, porque no debemos quedarnos calladas”, dijo al inicio de su discurso. “Esto no puede seguir pasando, la gente no tiene derecho a tocarte sin tu consentimiento”, dijo en otro momento del clip.