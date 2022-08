La conductora Jazmín Pinedo le comentó a ‘Choca’ que no se siente preparada para conocer a personas de forma virtual.

Jazmín Pinedo comentó con ‘Choca’ Mandros, en la última edición de “Más espectáculos”, este 26 de agosto, sus experiencias con las aplicaciones para tener citas. “El otro día me bajé la app, estaba aburrida, Khalessi estaba con su papá, tenía el fin de semana sola, estaba en mi cama con mis gatos y dije ‘a ver’. Me metí con mi segundo nombre Tatiana. Entre cinco minutos, me asusté y lo cerré”, comentó entre risas la popular ‘Chinita’. VIDEO: América TV