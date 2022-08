Alejandra Baigorria retoma su faceta de animadora infantil: Yo misma diseño el vestuario

Alejandra Baigorria anunció que volverá con los shows infantiles, trabajo que dejó por la pandemia del coronavirus. Dijo que, así como sus compañeros de “Esto es guerra” aparecen en discotecas, ella prefiere hacer pasar un divertido momento a los niños. “Yo misma lo diseño, busco las telas, es algo que me encanta porque no sé bailar, no sé cantar como mucha gente dice, pero yo creo que lo que se transmite en un show infantil es la energía”, comentó a “América espectáculos”. “Creo que todo eso se logra y me encanta. Es una etapa que quiero retomar y esperemos que salga bien, ya que es algo que me gusta”, agregó. VIDEO: América TV