Alejandra Baigorria planea lanzar un nuevo libro de autoayuda: “El primero fue un bestseller”

Alejandra Baigorria pasa por uno de los mejores momentos de su vida, pues no solo le va bien en el ámbito romántico, sino también en el laboral. Así lo dio a conocer en conversación con “América espectáculos”, donde contó que tiene en mente lanzar un segundo libro de autoayuda llamado “Yo pude, sé que pude”. De esta forma, aclaró que confía en que este nuevo proyecto sea todo un éxito al igual que con su primer libro. “ Mi libro, a pesar de que me ‘chancaron’ durísimo, fue un bestseller junto a escritores grandísimos (...) me hicieron bajar mis letreros, que saque toda la propaganda, pero fue un bestseller. Se viene la segunda parte, ya sé cuándo va a ser (...) simplemente transmito a un escritor lo que yo quiero transmitir en ese libro”, expresó. VIDEO: América TV