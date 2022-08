Alejandra Baigorria comentó detalles sobre su relación con Said Palao; aseguró que ya no se frecuentan como antes.

Alejandra Baigorria se animó a contar la razón por la que no duerme con Said Palao hace varias semanas. Esto se debería a que el chico reality se encuentra a puertas de participar en la Copa Panamericana de Judo y debe mantenerse muy concentrado y dormir temprano para llevar un estilo de vida saludable. “Está superaplicado, todas estas semanas no ha estado durmiendo conmigo para despertarse temprano a entrenar, porque cuando dormimos juntos nos quedamos dormidos hasta tarde . Han sido como dos, tres semanas, donde cada uno (ha estado) en su casa”, declaró la empresaria a “América espectáculos”. Alejandra apoya en cada paso a Said Palao y está muy contenta por los logros que ha logrado acumular como deportista. VIDEO: América espectáculos