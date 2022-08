Jonathan Maicelo denuncia que Municipalidad de San Isidro no autoriza apertura de su restaurante

Se abre un nuevo episodio en la vida de Jonathan Maicelo. Esta vez porque la Municipalidad de San Isidro no le permite abrir su restaurante, debido a que tiene muchas observaciones por parte de los fiscalizadores. Sin embargo, el boxeador se ha mostrado más que molesto por esta situación y aseguró que ha tenido dificultades hasta por el diseño de las paredes de su local. “Hay un tema de burocracia, de clasismo, no sé. Denunciaron la fachada de mi local, que tiene que ver con nuestra cultura peruana, nuestra cultura chicha”, comentó indignado para las cámaras de “Magaly TV, la firme”. Asimismo, apuntó que, cada vez que una persona de la municipalidad va a inspeccionar que todo esté en regla, le ponen más y más obstáculos para la apertura. “Me mandan una persona diferente, me hacen observaciones diferentes cuando yo solamente tengo que subsanar las que me dejaron”, agregó. VIDEO: ATV