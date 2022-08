El actor y modelo Franco Pennano ha aprovechado una entrevista para enviar saludos a Jazmín Pinedo, quien hace poco dijo que era “fan número 1″ del intérprete de Cristóbal de “Al fondo hay sitio”, y aclaró que mantienen una buena amistad. “Actuamos en ‘Torbellino’ juntos, la conozco hace 4 años y le tengo mucho cariño, me la llevo en el corazón siempre”, expresó el artista. Sobre los comentarios de Pinedo, mencionó lo siguiente a la reportera. “¿Ha dicho algo? Me tienes que contar. Conversamos, me cuentas y lo resolvemos con Jazmín”. Al terminar el reportaje, Pinedo solo se limitó a decir “¡Qué guapo!”. VIDEO: América TV