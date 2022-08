Emilio se arrepiente de haber perdido su amistad con Austin Palao: “Yo la fregué”

El cantante Emilio abrió su corazón y se refirió en el programa “D’ mañana” a su amistad con Austin Palao, de quien se distanció hace 4 años. Vale precisar que, diversos medios de comunicación apuntaron a que este alejamiento se debió a que él mantuvo una relación con la expareja de su mejor amigo, Luciana Fuster. Ahora, el intérprete se mostró arrepentido por ello: “ Me sentía muy mal, sentía que estaba cargando una maleta muy pesada por cuatro años, y hoy por hoy que hablé con él, indicó Emilio. “Austin es un hermano. Yo la malogré, yo la fregué, lo reconozco, me arrepiento y no lo volvería a cometer ”, agregó. VIDEO: Panamericana