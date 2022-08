La presentadora Magaly Medina no fue ajena al nuevo romance del futbolista Gerard Piqué con Clara Chía Martí tras terminar su relación con la cantante Shakira en junio. En su programa “Magaly TV, la firme”, le expresó su apoyo a la cantante colombiana que atraviesa una difícil situación amorosa. “ La prensa tiene mucha simpatía. Creo que Shakira fue la única que no se dio cuenta del tóxico que tenía al lado. Es una mujer brillante y exitosa. Lo mejor que hizo Shakira, conservar su nombre y su carrera y no quedarse por ahí sola” . VIDEO: ATV