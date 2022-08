Magaly Medina a Gisela Valcárcel: “La hemos luchado bastante como para necesitar un hombre”

Magaly Medina compartió el pensamiento de Gisela Valcárcel, en el que aseguró que “a estas alturas busca que la engrían”. “No estoy negada al amor, estaría encantada de enamorarme. Pero me he vuelto bastante exigente, no quiero payasitos, quiero un hombre en mi vida que pueda vivir a mi lado sin necesitar de mí y yo vivir a su lado sin necesitar de él. Alguien que tenga solidez en varios aspectos de su vida”, sostuvo la conductora de “La gran etsrella”. Por su parte, Magaly Medina estuvo de acuerdo con las declaraciones de la ‘Señito’. “ Por supuesto, Gisela, no estamos para aguantar mantenidos, ni carga carteras . (...) La hemos luchado bastante como para necesitar un hombre que sepa lo que quiere. (...) Nos dé los caprichos que merecemos por las mujeres grandiosas que somos”, afirmó la ‘Urraca’. VIDEO: ATV