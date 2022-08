Magaly invoca a Brunella Horna a que no hable de Renzo Costa: “Tiene una relación que respetar”

La conductora de ATV Magaly Medina no evitó opinar acerca de las recientes referencias de Brunella Horna hacia Renzo Costa, su expareja, con quien terminó hace cinco años, en medio de los preparativos de su matrimonio con el excongresista Richard Acuña. En ese contexto, Medina pidió a Horna no hablar más de su antigua relación. “Lo que me pregunto es por qué Brunella (Horna), que ya tiene un anillo de compromiso en el dedo, que tiene fecha de matrimonio y tiene un novio al que debería respetar, se la pasa hablando de su ex y recordando episodios de su vida que debería dejarlos en el pasado”, expresó. VIDEO: ATV