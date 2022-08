Gigi Mitre contra Guerrero por iniciar romance con brasileña: “No tiene consideración con Alondra”

Gigi Mitre no fue ajena a la confirmación del romance entre Paolo Guerrero y la modelo Ana Paula Consorte y salió en defensa de la expareja del futbolista Alondra García Miró. Según la conductora de “Amor y fuego”, el jugador fue imprudente al no darse un tiempo tras su separación de la ex chica reality e iniciar rápido una relación sentimental. “Ya no está con Alondra, ahora está con ella (en referencia a Consorte). El ser humano no sé hasta que punto está llegando que no tiene consideración ni empatía por la otra persona” . VIDEO: Willax