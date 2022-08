A pesar de haber declarado que no volvería a un reality peruano, Nicola Porcella aseguró que le seduce el formato de “Esto es bacán” que se centra en ayudar.

“Esto es bacán” estrenó hace solo unos días y de inmediato se posicionó entre las preferencias del público televidente que esperaba con ansias este nuevo reality. Por ahora ya hay participantes confirmados; no obstante, Nicola Porcella se postuló en las últimas horas en su cuenta de Instagram. El chico reality no descartó su ingreso al concurso al responderle a un seguidor que le hizo la pregunta directa. “Claro que iría, porque, por lo poco que sé, todo está amarrado a una ayuda social y me encanta la idea”, indicó. VIDEO: Instagram